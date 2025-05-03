С сентября россияне смогут установить запрет на оформление SIM-карт на себя

Опубликовано 03 мая 2025, 22:301 мин.
С сентября россияне смогут установить запрет на оформление SIM-карт на себяФункция будет доступна через «Госуслуги» и МФЦ
С 1 сентября 2025 года в России появится возможность самостоятельно установить запрет на оформление мобильных номеров на своё имя. Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре.
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Новая мера предусмотрена в рамках закона о борьбе с кибермошенничеством. Она направлена на то, чтобы предотвратить случаи, когда злоумышленники оформляют SIM-карты на чужие паспортные данные, полученные незаконным путём.
Ранее, с 1 апреля, уже вступило в силу ограничение на количество номеров, которые можно зарегистрировать на одного человека — не более 20. Однако, по данным на начало 2025 года, более 24 тысяч граждан имели превышение лимита, владея в общей сложности около 6 миллионов номеров.
Также теперь можно через раздел «Сим-карты» на «Госуслугах» узнать, сколько номеров зарегистрировано на пользователя, и при необходимости отключить лишние или подозрительные.