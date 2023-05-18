С зумом и ЕМИАС: создан первый российский прибор для диагностики рака шейки матки

В рамках проекта «Передовые инженерные школы» специалисты Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ разработали первый российский кольпоскоп — прибор, позволяющий изучать влагалище и шейку матки.

До сих пор в России использовались только зарубежные кольпоскопы. Среди преимуществ российского устройства его разработчики называют 32-кратное оптическое увеличение — оно обеспечивает четкую визуализацию, высококачественный захват изображения с надежным источником света и увеличительной линзой. Кроме того, в аппарат встроят функцию сбора, хранения и передачи данных для удаленной консультации и интегрируют его с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

Оснащать прибором планируют фельдшерско-акушерские пункты и выездные бригады скорой помощи. Цифровой кольпоскоп повысит эффективность и охват скрининга (процесса выявления заболеваний), а также может использоваться для документирования результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас перед разработчиками стоит задача апробации опытного образца устройства, а в конце 2023 года будет представлен окончательный его вариант.