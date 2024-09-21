S7 Group протестировала новый учебный самолет Tango

Опубликовано 21 сентября 2024, 20:021 мин.
S7 Group протестировала новый учебный самолет TangoПервый полет прошел в Московской области
Российский холдинг S7 Group в сотрудничестве с Сибирским НИИ авиации провели успешный тестовый полет летного демонстратора нового самолета Tango. Испытания состоялись на аэродроме в Московской области, где самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и приземлился без инцидентов.
Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработанный на технической базе S7 в Торбеево за последние полтора года. Он изготовлен из отечественных композитных материалов и оснащен двигателем UL Power 520is.
Помимо разработки самолета, S7 Group работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит тестовые испытания. Планируется, что самолет Tango будет использоваться для первоначальной подготовки авиационных кадров в России, а также для частных полетов.