S7 Group протестировала новый учебный самолет Tango

Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработанный на технической базе S7 в Торбеево за последние полтора года. Он изготовлен из отечественных композитных материалов и оснащен двигателем UL Power 520is.

Помимо разработки самолета, S7 Group работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит тестовые испытания. Планируется, что самолет Tango будет использоваться для первоначальной подготовки авиационных кадров в России, а также для частных полетов.