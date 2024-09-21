В России
Опубликовано 21 сентября 2024, 20:02
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S7 Group протестировала новый учебный самолет Tango

Первый полет прошел в Московской области
Российский холдинг S7 Group в сотрудничестве с Сибирским НИИ авиации провели успешный тестовый полет летного демонстратора нового самолета Tango. Испытания состоялись на аэродроме в Московской области, где самолет совершил отрыв от полосы, выполнил программу первого вылета и приземлился без инцидентов.
S7 Group протестировала новый учебный самолет Tango
© Matteo Fusco

Tango представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, разработанный на технической базе S7 в Торбеево за последние полтора года. Он изготовлен из отечественных композитных материалов и оснащен двигателем UL Power 520is.

Помимо разработки самолета, S7 Group работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит тестовые испытания. Планируется, что самолет Tango будет использоваться для первоначальной подготовки авиационных кадров в России, а также для частных полетов.