Сахалин получил дрон для ликвидации последствий ЧС

Передача техники состоялась при содействии Сахалинского отделения Союза машиностроителей России. Дрон поступил в научно-производственный центр «Крылья Сахалина», который занимается мониторингом и устранением последствий природных и техногенных происшествий в области.

Планируется, что в ближайшее время оборудование задействуют для наблюдения за ситуацией и координации помощи пострадавшим после недавнего землетрясения. Кроме этого, дрон может применяться для профилактики и тушения пожаров, а также для обучения населения действиям в условиях стихийных бедствий, промышленных аварий и экологических катастроф.

В дальнейшем квадрокоптер предполагается использовать в научных исследованиях и образовательных проектах, связанных с беспилотными авиационными системами. Также он поможет в разработке технологий защиты от неправомерного применения дронов.