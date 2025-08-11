В России
Опубликовано 11 августа 2025, 21:35
1 мин.

Сахалин получил дрон для ликвидации последствий ЧС

Оборудование передал холдинг «СИБЕР»
Холдинг «СИБУР», входящий в госкорпорацию Ростех, передал многофункциональный квадрокоптер для нужд Сахалинской области. Он будет использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории региона.
Сахалин получил дрон для ликвидации последствий ЧС
© «СИБЕР»

Передача техники состоялась при содействии Сахалинского отделения Союза машиностроителей России. Дрон поступил в научно-производственный центр «Крылья Сахалина», который занимается мониторингом и устранением последствий природных и техногенных происшествий в области.

Планируется, что в ближайшее время оборудование задействуют для наблюдения за ситуацией и координации помощи пострадавшим после недавнего землетрясения. Кроме этого, дрон может применяться для профилактики и тушения пожаров, а также для обучения населения действиям в условиях стихийных бедствий, промышленных аварий и экологических катастроф.

В дальнейшем квадрокоптер предполагается использовать в научных исследованиях и образовательных проектах, связанных с беспилотными авиационными системами. Также он поможет в разработке технологий защиты от неправомерного применения дронов.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#дрон