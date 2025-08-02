Сахалин предложил странам АТР сотрудничество по водородным дронам

Опубликовано 02 августа 2025, 10:011 мин.
Сахалин предложил странам АТР сотрудничество по водородным дронамРегион готов к совместным проектам в области беспилотников
Заместитель генерального директора по науке и инновациям научно-производственного центра «Крылья в рамках международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» сообщил, что Сахалинская область готова к сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в разработке беспилотных аппаратов на водородном топливе.
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На выставке в павильоне «Сахалин экспо» представлены перспективные разработки, включая первый в России гексакоптер на водородных топливных элементах. Этот беспилотник превосходит аналоги по продолжительности полёта в 3,5−4 раза. Также демонстрируется безэкипажный катер.
Чесноков отметил, что водородные технологии для беспилотников — перспективное направление, которым активно занимаются Китай и Япония. Сахалин открыт для совместных проектов в этой сфере.
В регионе также разрабатывают универсальные безэкипажные катеры для научных исследований, доставки грузов между островами и транспортировки морских контейнеров.