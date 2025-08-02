Сахалин предложил странам АТР сотрудничество по водородным дронам

На выставке в павильоне «Сахалин экспо» представлены перспективные разработки, включая первый в России гексакоптер на водородных топливных элементах. Этот беспилотник превосходит аналоги по продолжительности полёта в 3,5−4 раза. Также демонстрируется безэкипажный катер.

Чесноков отметил, что водородные технологии для беспилотников — перспективное направление, которым активно занимаются Китай и Япония. Сахалин открыт для совместных проектов в этой сфере.

В регионе также разрабатывают универсальные безэкипажные катеры для научных исследований, доставки грузов между островами и транспортировки морских контейнеров.