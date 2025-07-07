Сахалинские ученые создали батарейки из водорослей

Особый интерес для ученых представляют красные водоросли Ahnfeltia tobuchiensis и морские травы Zostera и Ruppia, богатые углеродом и азотом. При специальной термической обработке без доступа кислорода из них получают пористый углеродный материал — биоуголь, пригодный для использования в аккумуляторах.

Как отмечают специалисты, эта технология не только экологична, но и снижает зависимость от импортного синтетического графита. По предварительным данным, эффективность новых анодов сопоставима с промышленными аналогами.

Разработка ведется в рамках молодежной лаборатории «Электрохимические источники для возобновляемой энергетики» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».