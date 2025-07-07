Сахалинские ученые создали батарейки из водорослей

Опубликовано 07 июля 2025, 14:011 мин.
Сахалинские ученые создали батарейки из водорослейЭкологичная альтернатива традиционным аккумуляторам
В пресс-службе Сахалинского государственного университета сообщили, что ученые вуза разрабатывают новый тип литий-ионных аккумуляторов с использованием местных морских водорослей. В лабораторных условиях уже тестируются углеродные аноды, полученные из переработанной морской флоры.
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Особый интерес для ученых представляют красные водоросли Ahnfeltia tobuchiensis и морские травы Zostera и Ruppia, богатые углеродом и азотом. При специальной термической обработке без доступа кислорода из них получают пористый углеродный материал — биоуголь, пригодный для использования в аккумуляторах.
Как отмечают специалисты, эта технология не только экологична, но и снижает зависимость от импортного синтетического графита. По предварительным данным, эффективность новых анодов сопоставима с промышленными аналогами.
Разработка ведется в рамках молодежной лаборатории «Электрохимические источники для возобновляемой энергетики» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».