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В России
Опубликовано 19 апреля 2024, 17:54
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Самарская область создаст центр для разработки крупных БПЛА

Весом более 500 кг
В Самарской области появится научно-производственный центр (НПЦ) по разработке тяжелых беспилотных авиационных систем (БАС) полного цикла. Он будет специализироваться на создании авиационных систем весом более 500 кг.
Самарская область создаст центр для разработки крупных БПЛА

© Ferra.ru

Заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Алексей Ильметов сообщил, что НПЦ будет заниматься производством двигателей, винтов, контроллеров, систем искусственного интеллекта и передачи данных для тяжелых беспилотных авиационных систем.

Центр будет развернут на нескольких площадках, включая завод «Транспорт будущего» и технопарк «Жигулевская долина». В 2024 году планируется начать работу двух взлетно-посадочных площадок для обслуживания и ремонта беспилотных систем.

Ильметов отметил, что Самарская область активно участвует в федеральных программах по развитию беспилотных систем, и уже закрыла 80% технологического процесса создания таких систем. Это позволяет региону успешно конкурировать за участие в национальных проектах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#беспилотник
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#БПЛА
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#Россия
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#технологии