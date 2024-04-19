Самарская область создаст центр для разработки крупных БПЛА

Заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Алексей Ильметов сообщил, что НПЦ будет заниматься производством двигателей, винтов, контроллеров, систем искусственного интеллекта и передачи данных для тяжелых беспилотных авиационных систем.

Центр будет развернут на нескольких площадках, включая завод «Транспорт будущего» и технопарк «Жигулевская долина». В 2024 году планируется начать работу двух взлетно-посадочных площадок для обслуживания и ремонта беспилотных систем.

Ильметов отметил, что Самарская область активно участвует в федеральных программах по развитию беспилотных систем, и уже закрыла 80% технологического процесса создания таких систем. Это позволяет региону успешно конкурировать за участие в национальных проектах.