Самарские ученые нашли новый способ вычислять скрытых интернет-ботов

Опубликовано 14 ноября 2025, 15:441 мин.
Самарские ученые нашли новый способ вычислять скрытых интернет-ботовМетодика помогает определить автора текста по форме ответа
В пресс-службе Самарского университета им. Королева сообщили, что ученые вуза разработали методику выявления интернет-ботов, которые способны обходить стандартные проверки. Исследование основано на анализе актуальности информации, используемой большими языковыми моделями.
© Ferra.ru
Ученые обнаружили, что системы искусственного интеллекта (ИИ) часто оперируют устаревшими данными, поскольку не проходят регулярное дообучение. Ключевым признаком бота стала ссылка на источники при ответах на вопросы, которые не входили в первоначальную программу обучения.
Для выявления ИИ предлагается задавать вопросы, требующие простых численных ответов, изменяющихся со временем. Разработанный алгоритм может быть использован для модернизации теста Тьюринга, который современные чат-боты научились успешно проходить.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Искусственный интеллект и принятие решений».