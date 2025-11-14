Самарские ученые нашли новый способ вычислять скрытых интернет-ботов

Ученые обнаружили, что системы искусственного интеллекта (ИИ) часто оперируют устаревшими данными, поскольку не проходят регулярное дообучение. Ключевым признаком бота стала ссылка на источники при ответах на вопросы, которые не входили в первоначальную программу обучения.

Для выявления ИИ предлагается задавать вопросы, требующие простых численных ответов, изменяющихся со временем. Разработанный алгоритм может быть использован для модернизации теста Тьюринга, который современные чат-боты научились успешно проходить.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Искусственный интеллект и принятие решений».