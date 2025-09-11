В России
Опубликовано 11 сентября 2025, 18:26
1 мин.

Самарские ученые нашли способ управления хаосом в лазерных лучах

Открытие поможет создавать оптические нейросети будущего
В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Самарского филиала ФИАН РАН выявили закономерности в хаотическом поведении лазерных лучей. С помощью математического моделирования они рассчитали условия, при которых луч лазера меняет свою внутреннюю структуру, образуя сложные упорядоченные паттерны.
© Ferra.ru

Исследование проводилось при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Ученые изучали особый тип лазеров — VCSEL («виксель»), который излучает свет иначе, чем обычные лазерные диоды. Его широкоапертурность позволяет формировать широкий пучок света, что делает его перспективным для использования в качестве фотонного нейрона в оптических нейросетях.

Иногда такие лазеры генерируют сильно расходящийся пучок вместо сфокусированного луча — это явление называется хаотической динамикой. Исследователям удалось определить параметры, при которых возникают упорядоченные пространственно-временные структуры в этом хаосе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
