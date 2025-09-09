Самарские ученые разработали программу для выявления ПТСР

Как отметил главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев, низкая обращаемость за специализированной помощью является одной из наиболее актуальных проблем в работе с пациентами, имеющими стресс-индуцированные состояния. Новая программа направлена на решение этой задачи.

Программа основана на методике SBIRT, которая включает скрининг, краткое вмешательство и направление на лечение. Она состоит из нескольких модулей, в том числе скринингового опросника и голосового компонента. Как пояснил и. о. директора МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук, сначала система помогает пользователю осознать наличие проблемы, затем запускает мотивационный аудиомодуль, а на завершающем этапе предоставляет список доступных специалистов.

Разработка позволяет проводить первичную диагностику и мотивацию пациентов даже без непосредственного участия врача. Это особенно важно для людей, которые по разным причинам откладывают обращение за профессиональной помощью. Программа создавалась с учётом необходимости деликатного подхода к пациентам с психическими расстройствами.