Самарские ученые создали БАД для профилактики грибковых инфекций ЛОР-органов

В России пока существует только один препарат для лечения грибковых инфекций полости рта, который обладает узким спектром действия и высокой стоимостью. Проблема усугубляется отсутствием профилактических средств для ЛОР-органов, что побудило ученых начать разработку нового средства, отметили в пресс-службе.

В последние годы участились случаи тяжелых микозов, особенно у пациентов, перенесших коронавирус. По словам заведующего лабораторией молекулярной патологии НОПЦ генетических и лабораторных технологий Андрея Козлова, данное средство направлено на предотвращение таких осложнений, которые могут быть опасны для жизни.

Все компоненты БАД прошли клинические испытания и доказали свою безопасность и эффективность. В ближайшее время разработка будет выведена на российский рынок и в страны Таможенного союза.