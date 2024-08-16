В России
Опубликовано 16 августа 2024, 11:50
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Самарские ученые создали БАД для профилактики грибковых инфекций ЛОР-органов

Компоненты доказали свою безопасность и эффективность
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) разработали биологически активную добавку (БАД) для профилактики грибковых инфекций в верхних дыхательных путях. Новый продукт включает фитокомпозицию в виде раствора для полоскания рта и спрея для орошения глотки.
Самарские ученые создали БАД для профилактики грибковых инфекций ЛОР-органов

© Ferra.ru

В России пока существует только один препарат для лечения грибковых инфекций полости рта, который обладает узким спектром действия и высокой стоимостью. Проблема усугубляется отсутствием профилактических средств для ЛОР-органов, что побудило ученых начать разработку нового средства, отметили в пресс-службе.

В последние годы участились случаи тяжелых микозов, особенно у пациентов, перенесших коронавирус. По словам заведующего лабораторией молекулярной патологии НОПЦ генетических и лабораторных технологий Андрея Козлова, данное средство направлено на предотвращение таких осложнений, которые могут быть опасны для жизни.

Все компоненты БАД прошли клинические испытания и доказали свою безопасность и эффективность. В ближайшее время разработка будет выведена на российский рынок и в страны Таможенного союза.