Самарские ученые усилили фундаменты полимерными смолами

Проблема, которую решает разработка, связана с накоплением бурового шлама на дне скважин при создании фундаментов. Ученые предложили закачивать под основание сваи специальные полимерные составы, которые при расширении образуют прочное грунтополимерное уширение.

Особенность применяемых смол — их способность быстро вспениваться за счет химической реакции между компонентами. При закачивании под высоким давлением они разрыхляют грунт, заполняя образовавшиеся полости и создавая дополнительную опору для фундамента.

Полевые испытания подтвердили эффективность метода: несущая способность фундамента увеличивается минимум на 50%. При этом технология позволяет сократить длину свай без потери их прочности, что уменьшает затраты материалов и трудозатраты на строительство, отметили в пресс-службе.

Ученые создали специальную рецептуру смол и технологию их применения, которые защищены авторскими правами.