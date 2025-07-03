В России
Опубликовано 03 июля 2025, 21:33
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Самарские ученые усилили фундаменты полимерными смолами

Новая технология повышает несущую способность на 50%
В пресс-службе Самарского государственного технического университета (СамГТУ) сообщили, что специалисты вуза разработали метод укрепления свайных фундаментов. Технология основана на использовании расширяющихся полимерных смол, которые значительно увеличивают прочность конструкции.
Самарские ученые усилили фундаменты полимерными смолами

© Ferra.ru

Проблема, которую решает разработка, связана с накоплением бурового шлама на дне скважин при создании фундаментов. Ученые предложили закачивать под основание сваи специальные полимерные составы, которые при расширении образуют прочное грунтополимерное уширение.

Особенность применяемых смол — их способность быстро вспениваться за счет химической реакции между компонентами. При закачивании под высоким давлением они разрыхляют грунт, заполняя образовавшиеся полости и создавая дополнительную опору для фундамента.

Полевые испытания подтвердили эффективность метода: несущая способность фундамента увеличивается минимум на 50%. При этом технология позволяет сократить длину свай без потери их прочности, что уменьшает затраты материалов и трудозатраты на строительство, отметили в пресс-службе.

Ученые создали специальную рецептуру смол и технологию их применения, которые защищены авторскими правами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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