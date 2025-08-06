В России
Опубликовано 06 августа 2025, 20:37
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Самарские учёные разработали новый способ смешивания металлов

Электромагнитные импульсы повысят качество литья
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Самарского политеха совместно с Самарским университетом имени Королёва предложили новый метод перемешивания металлических расплавов с помощью электромагнитных импульсов. Разработка позволит существенно улучшить качество литой продукции.
Самарские учёные разработали новый способ смешивания металлов

© Ferra.ru

Традиционные методы смешивания сплавов — механические мешалки, ультразвук или газовые импульсы — оказались менее эффективными по сравнению с новым подходом. Технология основана на использовании импульсного магнитного поля, которое создаётся специальной катушкой-индуктором.

Как пояснил декан факультета машиностроения Константин Никитин, поле проникает через стенку неметаллического тигля и воздействует на расплав, создавая вихревые токи. Взаимодействие этих токов с полем индуктора порождает электродинамические силы, обеспечивающие равномерное перемешивание.

Преимущество метода заключается в возможности точного контроля параметров воздействия — частоты, силы и формы импульсов. В настоящее время учёные работают над повышением равномерности распределения магнитного поля в расплаве.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Литейное производство».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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