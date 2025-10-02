Самарские учёные усилили металлы для аэрокосмической техники

В ходе экспериментов применялись короткие мощные импульсы неодимового лазера. Исследователи установили, что ударная волна от лазерного воздействия создаёт в приповерхностном слое материала механические сжимающее напряжение. Именно этот эффект приводит к значительному увеличению прочности, отметили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

На поверхности обрабатываемых образцов формируются микровпадины, однако это не снижает эксплуатационных характеристик. Технология проверялась на меди и алюминиевых сплавах при различных режимах энергии и с использованием защитных покрытий.

Как показали испытания, лазерная обработка уменьшает вероятность возникновения трещин и других деформаций в процессе эксплуатации изделий. Это особенно важно для ответственных узлов аэрокосмической техники, работающей в экстремальных условиях.