Самарский медуниверситет создаст модуль для изучения суставов в движении

Модуль по функциональной анатомии станет важным шагом в развитии анатомического атласа «Пирогов», превращая его из статичной модели в динамическую. Это облегчит студентам понимание и освоение тем, связанных с движениями суставов, и поможет предугадывать возможные нарушения при повреждении структур.

Разработкой занимается центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ. Анатомический стол «Пирогов» — это 3D-симуляционная программа визуализации анатомии человеческого тела, показывающая все системы и органы в трехмерных моделях мужского и женского тел, пишет ТАСС.