Самарский медуниверситет создаст модуль для изучения суставов в движении

Опубликовано 02 июля 2024, 19:42
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Самарский медуниверситет создаст модуль для изучения суставов в движенииК 2025 году
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза разрабатывают новый модуль по биомеханике суставов для интерактивного анатомического стола «Пирогов». Эта разработка позволит студентам изучать суставы в движении и будет доступна в начале 2025 года.
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Модуль по функциональной анатомии станет важным шагом в развитии анатомического атласа «Пирогов», превращая его из статичной модели в динамическую. Это облегчит студентам понимание и освоение тем, связанных с движениями суставов, и поможет предугадывать возможные нарушения при повреждении структур.
Разработкой занимается центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ. Анатомический стол «Пирогов» — это 3D-симуляционная программа визуализации анатомии человеческого тела, показывающая все системы и органы в трехмерных моделях мужского и женского тел, пишет ТАСС.