Самарский университет получил разрешение на выпуск CAR-T препаратов

Опубликовано 27 мая 2026, 15:491 мин.
Самарский университет получил разрешение на выпуск CAR-T препаратовКлеточную терапию будут производить в Самаре
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что вуз получил лицензию Минздрава России на производство и применение клеточных препаратов для лечения онкогематологических заболеваний. Выпуск организуют на базе вуза, и это станет первым подобным производством регионального уровня в России.
© Ferra.ru
Речь идет о биомедицинском клеточном продукте «Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения». Его планируют использовать для взрослых пациентов с неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии, отметили в пресс-службе.
Технология CAR-T/NK основана на перепрограммировании иммунных клеток пациента или донора для борьбы с опухолью. Метод применяется при сложных формах онкологических заболеваний.
В вузе сообщили, что разработка велась при поддержке Московского центра инновационных технологий.