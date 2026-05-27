Самарский университет получил разрешение на выпуск CAR-T препаратов

Речь идет о биомедицинском клеточном продукте «Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения». Его планируют использовать для взрослых пациентов с неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии, отметили в пресс-службе.

Технология CAR-T/NK основана на перепрограммировании иммунных клеток пациента или донора для борьбы с опухолью. Метод применяется при сложных формах онкологических заболеваний.

В вузе сообщили, что разработка велась при поддержке Московского центра инновационных технологий.