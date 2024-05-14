Самарский университет разработал курс по ИИ для медфакультета Ингушетии

Сотрудничество между университетами позволит подготовить высококвалифицированных специалистов в области экологии и электроэнергетики, которые будут способствовать развитию региона. Оба университета объединят свои усилия для обучения молодых исследователей, которые после обучения вернутся в Ингушетию и внесут свой вклад в ее развитие.

Это партнерство уже принесло первые результаты, включая цифровизацию и автоматизацию библиотечных процессов в Ингушском университете, и предоставляет перспективы для дальнейшего развития в образовательной и научной сферах.