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Опубликовано 14 мая 2024, 19:05
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Самарский университет разработал курс по ИИ для медфакультета Ингушетии

Для обучения молодых исследователей,
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале сообщил о партнерстве между Ингушским государственным университетом и Самарским государственным техническим университетом. В университете республики будет введен курс для медфакультета «Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении», разработанный специалистами из Самары.
Самарский университет разработал курс по ИИ для медфакультета Ингушетии

© Ferra.ru

Сотрудничество между университетами позволит подготовить высококвалифицированных специалистов в области экологии и электроэнергетики, которые будут способствовать развитию региона. Оба университета объединят свои усилия для обучения молодых исследователей, которые после обучения вернутся в Ингушетию и внесут свой вклад в ее развитие.

Это партнерство уже принесло первые результаты, включая цифровизацию и автоматизацию библиотечных процессов в Ингушском университете, и предоставляет перспективы для дальнейшего развития в образовательной и научной сферах.