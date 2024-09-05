Самарский университет разработал радиопередатчик для космоса

Радиопередатчик, весом всего 15 граммов и размером 4 кв. см, предназначен для установки на сверхмалые спутники формата TinySat и PocketQube, а также на стратосферные зонды и квадрокоптеры. Он обладает высокой скоростью передачи данных до 1,2 Мбит/с, что в несколько раз превосходит возможности существующих аналогов.

Передатчик использует технологию Ranging Engine для точного определения местоположения и будет работать в S-диапазоне. Он также поддерживает удаленное обновление программного обеспечения с Земли. Проект, получивший грант в размере 1 млн рублей, планируется интегрировать в будущую спутниковую платформу одной из частных космических компаний.