Самарский университет разработал радиопередатчик для космоса

Опубликовано 05 сентября 2024, 17:431 мин.
Самарский университет разработал радиопередатчик для космосаВесом всего 15 граммов
Передовая инженерная аэрокосмическая школа (ПИАШ) Самарского университета имени Королева разработала сверхлегкий и компактный радиопередатчик, который улучшит связь между космосом и Землей. По планам, предсерийные образцы устройства будут изготовлены до лета 2025 года.
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Радиопередатчик, весом всего 15 граммов и размером 4 кв. см, предназначен для установки на сверхмалые спутники формата TinySat и PocketQube, а также на стратосферные зонды и квадрокоптеры. Он обладает высокой скоростью передачи данных до 1,2 Мбит/с, что в несколько раз превосходит возможности существующих аналогов.
Передатчик использует технологию Ranging Engine для точного определения местоположения и будет работать в S-диапазоне. Он также поддерживает удаленное обновление программного обеспечения с Земли. Проект, получивший грант в размере 1 млн рублей, планируется интегрировать в будущую спутниковую платформу одной из частных космических компаний.