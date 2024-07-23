Самарский университет создал экологичный двигатель для ракет-носителей

Разработка ученых направлена на замену токсичных компонентов топлива, таких как азотный тетраоксид и гептил, на более экологичные альтернативы. В качестве новой топливной пары были выбраны авиационный керосин Т-1 и закись азота, обладающие высокими энергетическими характеристиками и безопасностью, отметили в пресс-службе.

Для нового топлива спроектировали сопло с оригинальной схемой охлаждения, изготовленное методом 3D-печати. В университете начато изготовление опытного образца двигателя, первые испытания которого планируются этой осенью.

Специалисты Научно-исследовательского центра космической энергетики и студенческого конструкторского бюро «Феникс» также активно участвуют в разработке. Проект реализуется в рамках Передовой инженерной школы совместно с предприятием «ОДК-Кузнецов».