Самарский университет создал ИИ-навигатор для беспилотников

Опубликовано 22 мая 2025, 16:441 мин.
Самарский университет создал ИИ-навигатор для беспилотниковСистема с стереозрением позволяет летать без GPS и оператора
В пресс-службе Самарского университета имени Королёва сообщили, что учёные вуза разработали нейросетевую навигационную систему для беспилотников. Программный комплекс «Навигатор» использует искусственный интеллект и стереозрение для автономного полёта без участия оператора.
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Система анализирует данные с двух камер, что позволяет точно определять расстояние до объектов и рельеф местности. Это даёт преимущество перед обычными беспилотниками, использующими одну камеру. «Навигатор» способен прокладывать маршруты, облетать запретные зоны и реагировать на внезапные препятствия, включая других дронов или птиц.
Особенность разработки — возможность работы без сигнала GPS. Система самостоятельно ориентируется в пространстве и может организовать полёты нескольких аппаратов в одной зоне без риска столкновений.
Разработка создана по заказу компании «Транспорт будущего» и уже получила патент. В перспективе систему планируют дорабатывать, добавляя новые функции для безопасности беспилотных авиасистем.