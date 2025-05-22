Самарский университет создал ИИ-навигатор для беспилотников

Система анализирует данные с двух камер, что позволяет точно определять расстояние до объектов и рельеф местности. Это даёт преимущество перед обычными беспилотниками, использующими одну камеру. «Навигатор» способен прокладывать маршруты, облетать запретные зоны и реагировать на внезапные препятствия, включая других дронов или птиц.

Особенность разработки — возможность работы без сигнала GPS. Система самостоятельно ориентируется в пространстве и может организовать полёты нескольких аппаратов в одной зоне без риска столкновений.

Разработка создана по заказу компании «Транспорт будущего» и уже получила патент. В перспективе систему планируют дорабатывать, добавляя новые функции для безопасности беспилотных авиасистем.