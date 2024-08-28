Самарский университет создал новый гибкий фотодетектор для медицины и космоса

Разработка найдет применение в медицинской диагностике, позволяя измерять концентрацию кислорода в крови и оценивать работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также она будет использоваться на космических аппаратах для мониторинга состояния бортовой атмосферы.

Новый фотодетектор не только устойчив к изгибам, но и способен работать в широком диапазоне длин волн, что расширяет его практическое применение. Работа над устройством поддержана Российским научным фондом и министерством науки и высшего образования РФ.