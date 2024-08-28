Самарский университет создал новый гибкий фотодетектор для медицины и космоса

Опубликовано 28 августа 2024, 10:301 мин.
Самарский университет создал новый гибкий фотодетектор для медицины и космосаНа основе дисульфида титана и нитрата серебра
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева в сотрудничестве с международными коллегами разработали гибкий фотодетектор, реагирующий на инфракрасное излучение. Новое устройство на основе дисульфида титана (TiS2) и нитрата серебра (AgNO3) превосходит существующие аналоги по чувствительности и гибкости.
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Разработка найдет применение в медицинской диагностике, позволяя измерять концентрацию кислорода в крови и оценивать работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также она будет использоваться на космических аппаратах для мониторинга состояния бортовой атмосферы.
Новый фотодетектор не только устойчив к изгибам, но и способен работать в широком диапазоне длин волн, что расширяет его практическое применение. Работа над устройством поддержана Российским научным фондом и министерством науки и высшего образования РФ.