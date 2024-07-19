Самарский университет создаст платформу контроля качества медицинской помощи

Согласно информации от пресс-службы университета, новая система включает чат-бота для руководителей медицинских организаций и специалистов, занимающихся формированием систем качества. Руководитель проекта Игорь Шмелев заявил, что платформа поможет предотвратить около половины случаев причинения вреда пациентам. Алгоритмы платформы позволят выявить системные сбои и предложить корректирующие меры, предотвращая повторение инцидентов.

Кроме того, система поможет в оценке правовых рисков и формировании планов улучшений. Уже разработан первый модуль, включающий регистрацию отзывов и нежелательных событий, а к ноябрю 2024 года запланирован полный запуск платформы.