Самокаты стали альтернативой общественному транспорту в России

Более 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик, что близко к показателям общественного транспорта. Основное использование самокатов связано с поездками от и до транспортных узлов — метро, железнодорожных станций и автобусных остановок. Это позволяет эффективно преодолевать «последнюю милю» пути.

Самокаты также помогают разгружать дороги: в сезон с весны по осень пользователи на 23% реже вызывают такси. По данным Яндекс Карт, самокаты сокращают время в пути на 30% по сравнению с общественным транспортом и на 60% по сравнению с пешими маршрутами. Регулярность поездок растет, в Москве уже фиксируется трижды больше поездок, чем в прошлом сезоне.