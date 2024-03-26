Самокаты Яндекса снова стали доступны для аренды в Москве и области

Среди нововведений — усовершенствованные модели самокатов Ninebot Max Plus 2023 и 2024 года с улучшенными IoT-трекерами для точного определения местоположения. Теперь они также способны автоматически замедляться в запрещенных зонах, чтобы обеспечить безопасность пользователей и окружающих.

Пользователи также получат подсказки о правилах пользования сервисом перед первой поездкой. Например, они узнают, что на один самокат может сесть только один человек. Кроме того, на самокатах появятся номера для лучшего контроля со стороны городских камер и повышения безопасности.

Самокаты можно арендовать по минутному тарифу, начиная с 55 рублей за бронь и от 7 рублей за минуту поездки. Базовая страховка включена в стоимость. Для постоянных пользователей доступны пакеты минут по сниженной цене.

Также сервис предлагает присоединиться к «клубу самокатов», что позволит получить дополнительные бонусы, такие как бесплатный старт и паузы в поездке