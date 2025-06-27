Самолет МС-21 с отечественными компонентами начал сертификационные испытания

Воздушное судно находилось в небе около четырёх часов. Полёт проходил на различных высотах и сопровождался испытаниями оборудования в реальных условиях. В составе экипажа были пилоты-испытатели и инженеры, включая летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Самолёт уже оснащён большинством российских компонентов. На борту установлены отечественные навигационные системы, вычислители, радиосвязные комплексы, пульты управления, светотехника, а также вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования и регулирования давления. Компоненты российского производства также применены в системе электроснабжения, гидравлике и шасси.

На данный момент в конструкции остались только три импортные системы: тормоза, приводы и генераторы. Однако в ближайшее время планируется подключить к программе полностью локализованный вариант лайнера — все системы и агрегаты которого будут российского производства. Эта версия самолета уже находится на этапе финальной сборки.