Самолёт МС-21 с отечественными агрегатами приступил к сертификационным испытаниям

МС-21 — опытный образец среднемагистрального самолёта разработки ПАО «Яковлев». Первый полёт по программе сертификационных испытаний состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском.

В самолёте установлены отечественное радиоэлектронное оборудование, вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования и регулирования давления, светотехника и пульты самолётных систем.

Кроме того, компоненты российского производства включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси МС-21.

«Опытный образец среднемагистрального самолёта МС-21 разработки ПАО "Яковлев" с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полёт по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование», — заявлено в сообщении госкорпорации.