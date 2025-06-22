Самолёт Superjet впервые провёл длительный перелёт на отечественных двигателях

Полёт продолжался 9 часов, протяжённость маршрута составила 6 000 км, высота полёта — 12 000 метров. Отмечается, что SJ-100 присвоено имя первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина. Бортом управляла команда опытных лётчиков-испытателей и инженер по лётным испытаниям. Самолёт готовится к сертификационным испытаниям, для этого его переправили на аэродром имени М.М. Громова.

В ближайшее время SJ-100 начнёт испытательные полёты в стандартных эксплуатационных режимах. Программа импортозамещения включает замену и обновление основных систем, таких как силовые установки, авионика, шасси, системы управления и другие, что сделает самолёт более доступным и простым в обслуживании.