Самолёт Superjet впервые провёл длительный перелёт на отечественных двигателях

Опубликовано 22 июня 2025, 04:301 мин.
Самолёт Superjet впервые провёл длительный перелёт на отечественных двигателяхSJ-100 готовят к сертификации
Новый российский ближнемагистральный самолёт SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 успешно совершил первый длительный перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский через Иркутск и Новосибирск. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
Полёт продолжался 9 часов, протяжённость маршрута составила 6 000 км, высота полёта — 12 000 метров. Отмечается, что SJ-100 присвоено имя первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина. Бортом управляла команда опытных лётчиков-испытателей и инженер по лётным испытаниям. Самолёт готовится к сертификационным испытаниям, для этого его переправили на аэродром имени М.М. Громова.
В ближайшее время SJ-100 начнёт испытательные полёты в стандартных эксплуатационных режимах. Программа импортозамещения включает замену и обновление основных систем, таких как силовые установки, авионика, шасси, системы управления и другие, что сделает самолёт более доступным и простым в обслуживании.