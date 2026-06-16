Опубликовано 16 июня 2026, 14:001 мин.
Самозанятые в России получили доступ к бизнес-инструментам в мессенджере «Макс»Для регистрации нужен только номер телефона и Госуслуги
Нацмессенджер «Макс» открыл платформу для партнёров самозанятым россиянам. Услугой смогут воспользоваться более 16 млн человек, имеющих этот статус. Предприниматели получат инструменты для продвижения бренда и привлечения клиентов, включая чат-боты и мини-приложения.
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Чтобы подключиться, нужно авторизоваться по номеру телефона на сайте, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через Госуслуги. После этого станут доступны публичные каналы для аудитории, автоматизация общения через чат-ботов и создание мини-приложений.
По данным пресс-службы, к концу мая к платформе присоединились более 500 тысяч компаний и организаций. Теперь к ним добавились самозанятые, что расширит экосистему сервиса и даст малому бизнесу новые возможности для роста.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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