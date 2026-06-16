Самозанятые в России получили доступ к бизнес-инструментам в мессенджере «Макс»

Чтобы подключиться, нужно авторизоваться по номеру телефона на сайте, выбрать тип профиля «Самозанятый» и пройти верификацию через Госуслуги. После этого станут доступны публичные каналы для аудитории, автоматизация общения через чат-ботов и создание мини-приложений.

По данным пресс-службы, к концу мая к платформе присоединились более 500 тысяч компаний и организаций. Теперь к ним добавились самозанятые, что расширит экосистему сервиса и даст малому бизнесу новые возможности для роста.