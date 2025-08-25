Самый мощный сельскохозяйственный трактор создали в России

Машина оснащена первой отечественной полностью автоматической трансмиссией типа PowerShift, созданной совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Такая коробка передач позволяет плавно переключать скорости под нагрузкой без потери мощности.

Трактор предназначен для крупных агрохозяйств, где важны производительность и эффективность. Он снижает нагрузку на оператора и обеспечивает комфорт, соответствующий современным мировым стандартам. Кабина двухместная, с улучшенной эргономикой и системой автоматического управления «РСМ Агротроник Пилот 1.0».

На данный момент изготовлены два прототипа. В 2025—2026 годах они пройдут полевые испытания. После этого планируется выпуск опытно-промышленной партии.

Модель открывает новую серию 3000, в которую войдут тракторы мощностью от 440 до 580 лошадиных сил. Все они получат автоматическую коробку передач, собственные мосты, высокопроизводительную гидравлику и цифровую платформу «Агротроник» для контроля работы техники.