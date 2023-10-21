Самый высокий в Крыму водопад оказался на 18 метров выше

Самый высокий в Крыму водопад оказался на 18 метров вышеИзмерения проводились с помощью Garmin Montana 700
В пресс-службе ФГБУ "Заповедный Крым" сообщили, что водопад Учан-Су, самый высокий в Крыму, оказался выше, чем предполагалось ранее. Недавние измерения показали, что его абсолютная высота составляет целых 116 метров, что на 18 метров больше, чем указывалось ранее, пишет РИА Новости.
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Измерения проводились в октябре с использованием современного цифрового прибора Garmin Montana 700. Ученые фиксировали параметры двух точек — нижнего камня и верхнего уступа скалы, а затем вычисляли абсолютную высоту водопада, основываясь на разнице в показаниях.
По словам старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географа и спелеолога Геннадий Самохин подобные изменения в высоте водопадов могут быть вызваны различными факторами, включая наводнения и природные катастрофы. Разница в 18 метров в данном случае считается значительной, и это открытие вызывает интерес среди ученых и специалистов.