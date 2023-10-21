Самый высокий в Крыму водопад оказался на 18 метров выше

Измерения проводились в октябре с использованием современного цифрового прибора Garmin Montana 700. Ученые фиксировали параметры двух точек — нижнего камня и верхнего уступа скалы, а затем вычисляли абсолютную высоту водопада, основываясь на разнице в показаниях.

По словам старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, географа и спелеолога Геннадий Самохин подобные изменения в высоте водопадов могут быть вызваны различными факторами, включая наводнения и природные катастрофы. Разница в 18 метров в данном случае считается значительной, и это открытие вызывает интерес среди ученых и специалистов.