Санкт-Петербург на выставке: инновации, культура и виртуальные прогулки

Санкт-Петербург на выставке: инновации, культура и виртуальные прогулкиПосетители смогут увидеть стереоскопические панорамы города
Санкт-Петербург представил высокотехнологичный стенд на выставке "Россия". Санкт-Петербург представил высокотехнологичный стенд на Международной выставке-форуме "Россия", которая начала свою работу на ВДНХ. Губернатор города, Александр Беглов, открыл стенд и подчеркнул интенсивное развитие Петербурга, которое получает поддержку и поручения от президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.
Экспозиция города на стенде включает стереоскопические панорамы города, предоставляя посетителям возможность виртуальной прогулки по каналам и увидеть копии скульптур, таких как "Чижик-Пыжик" на Фонтанке и зайцев – символов Петропавловской крепости.
Беглов подчеркнул, что современный Петербург – это мегаполис XXI века, являющийся культурным и привлекательным городом для туристов, а также комфортным местом для жизни и творчества. Выставка также представляет достижения города в различных сферах, включая промышленность, энергетику, судостроение, строительство, науку, цифровые технологии, культуру и сохранение исторического наследия.