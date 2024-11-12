Санкт-Петербургские физики создадут дефицитные оптические компоненты

Проект посвящен созданию жидкокристаллического вращателя плоскости поляризации, который используется в лазерных технологиях для перестройки параметров излучения. Такие приборы находят применение в прецизионной микрообработке, оптическом зондировании и медицинских исследованиях, например, при анализе ДНК. Кроме того, они востребованы в оптической криптографии для шифрования сигналов.

Однако, как подчеркнул Тойкка, подобные приборы крайне дефицитны и находятся под санкциями. На данный момент зарубежные аналоги имеют множество недостатков. Поэтому команда решила создать устройство с упрощенной конструкцией, которое будет более доступно и широко применимо в научных и промышленных кругах.

Стартап надеется выйти на оборот в 700−800 миллионов рублей через пару лет