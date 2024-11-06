Санкт-Петербургский университет запустил экспериментальный спутник для IoT

Опубликовано 06 ноября 2024, 20:241 мин.
Санкт-Петербургский университет запустил экспериментальный спутник для IoTОн будет работать на орбите два года
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича сообщили, что вуз запустил свой экспериментальный спутник с космодрома Восточный в Амурской области. Спутник предназначен для отработки технологий интернета вещей (IoT) и мониторинга полетов беспилотников.
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Спутник массой 3,2 кг с названием RC2336 будет находиться на орбите около двух лет. В течение этого времени студенты и специалисты СПбГУТ смогут участвовать в экспериментах и анализировать данные. Отработка IoT-технологий откроет новые возможности для различных отраслей, таких как ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и связь с удаленными регионами, отметили в пресс-службе.
Кроме того, спутник будет использоваться для съемки поверхности Земли и мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов, включая дронов и агродронов.