Санкт-Петербургский университет запустил экспериментальный спутник для IoT

Спутник массой 3,2 кг с названием RC2336 будет находиться на орбите около двух лет. В течение этого времени студенты и специалисты СПбГУТ смогут участвовать в экспериментах и анализировать данные. Отработка IoT-технологий откроет новые возможности для различных отраслей, таких как ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и связь с удаленными регионами, отметили в пресс-службе.

Кроме того, спутник будет использоваться для съемки поверхности Земли и мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов, включая дронов и агродронов.