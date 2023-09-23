Саранский завод Леонида Реймана начал производство антишпионского смартфона

Еще летом, научно-технический центр объявил о выпуске первого смартфона на "Роса Мобайле". Также, гендиректор компании Олег Карпицкий в интервью РБК заявил, что осенью 2023 года планируют представить первый смартфон.

Также в августе 2023 года, издание Forbes писало, что устройство планируют производить в гонконге. В реестре ЕЭК издание нашло запись,ой которая разрешает ввоз устройств на территорию ЕАЭС. Смартфон под торговой марк Ruteq декларировали компанией. Он был произведен Гонконгской компанией Bopel Mobile Technology Co Limited.