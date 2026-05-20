Саратовская область и VK Tech договорились о развитии ИИ

Опубликовано 20 мая 2026, 18:20
Саратовская область и VK Tech договорились о развитии ИИСтороны займутся цифровыми сервисами региона
Правительство Саратовской области заключило соглашение с VK Tech о развитии цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта. Документ подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России», пишет ТАСС.
Стороны договорились внедрять в регионе облачные решения, отечественное программное обеспечение и системы искусственного интеллекта (ИИ). Технологии планируют использовать для взаимодействия жителей, органов власти и организаций Саратовской области через цифровые сервисы.
Соглашение также предусматривает развитие сервисов для предпринимателей, госслужащих и населения. Власти региона рассчитывают применять решения VK Tech для создания пилотной площадки по внедрению российских ИТ-продуктов.
По данным министерства цифрового развития и связи области, сотрудничество направлено на развитие коммуникационных платформ и расширение использования отечественных технологий в регионе.