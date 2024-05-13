Саратовские предприятия заместят 46 видов импортной продукции

В прошлом году в Саратовской области уже удалось заместить 64 вида импортных товаров. Это включает продукцию для авиации, автомобильной и электронной промышленности, а также другие отрасли. С 2019 года предприятия региона заместили целых 140 видов зарубежных товаров.

Среди успешных примеров импортозамещения Торгашин упомянул создание гидравлической системы для самосвала-беспилотника, выпуск комплектующих для отечественных и зарубежных автомобилей, а также разработки для использования в отечественной авиационной технике.