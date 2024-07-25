Саратовские разработчики создали мобильное приложение для изучения языка жестов

В пресс-службе отметили, что приложение использует камеру смартфона для распознавания жестов в режиме реального времени и переводит их в текст. Функция «Свободное распознавание» делает общение более удобным и доступным. Кроме того, приложение включает обучающие материалы, словарь, тестирование и интерактивные упражнения, что делает процесс обучения более эффективным.

Особенностью разработки стало использование эпентезов — межжестовых движений, что повышает точность распознавания, добавили в пресс-службе.