Саратовские разработчики создали мобильное приложение для изучения языка жестов

Опубликовано 25 июля 2024, 15:01
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Саратовские разработчики создали мобильное приложение для изучения языка жестовНейросеть поможет преодолеть языковой барьер с глухими людьми
Разработчики из Саратова представили мобильное приложение, которое обучает и распознает язык жестов с помощью нейросети. Приложение, созданное в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А., позволит пользователям научиться понимать и общаться на языке жестов, преодолевая языковой барьер с людьми с нарушениями слуха.
В пресс-службе отметили, что приложение использует камеру смартфона для распознавания жестов в режиме реального времени и переводит их в текст. Функция «Свободное распознавание» делает общение более удобным и доступным. Кроме того, приложение включает обучающие материалы, словарь, тестирование и интерактивные упражнения, что делает процесс обучения более эффективным.
Особенностью разработки стало использование эпентезов — межжестовых движений, что повышает точность распознавания, добавили в пресс-службе.