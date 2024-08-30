Саратовские ученые повысили урожайности на 25%

С помощью наночастиц хитозана

В пресс-службе Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) сообщили, что ученые вуза разработали упрощенный способ получения наночастиц хитозана, который может увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 25% и улучшить плодородие почвы. Хитозан, известный своими натуральными и биоразлагаемыми свойствами, широко используется в медицине и пищевой промышленности, а теперь найдет новое применение в агропромышленном комплексе.