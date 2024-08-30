Опубликовано 30 августа 2024, 13:151 мин.
Саратовские ученые повысили урожайности на 25%С помощью наночастиц хитозана
В пресс-службе Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) сообщили, что ученые вуза разработали упрощенный способ получения наночастиц хитозана, который может увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 25% и улучшить плодородие почвы. Хитозан, известный своими натуральными и биоразлагаемыми свойствами, широко используется в медицине и пищевой промышленности, а теперь найдет новое применение в агропромышленном комплексе.
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Новый одностадийный метод получения наночастиц хитозана значительно проще и быстрее традиционных многостадийных процессов. Он требует меньшего количества химических реагентов, что делает его более экономичным. По данным Минобрнауки РФ, внедрение этого метода позволит создавать агронанобиохимикаты нового поколения, которые снизят необходимость в использовании пестицидов, гербицидов и других синтетических препаратов.
Основой нового метода стала противоионная конденсация, позволяющая получить наночастицы хитозана, обладающие биоцидными свойствами и способностью стимулировать рост растений.