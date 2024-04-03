Саратовские ученые разработали цистерну для хранения сжиженного газа

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:13
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Саратовские ученые разработали цистерну для хранения сжиженного газаОна запатентована
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина сообщили, что разработали специальную цистерну для безопасной транспортировки сжиженного природного газа. Эта новая конструкция обеспечивает полную сохранность газа и минимизирует его утечки даже в сложных погодных условиях.
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Цистерна, которую запатентовали в России, представляет собой криогенный резервуар с особым внутренним устройством, предотвращающим конденсацию и утечки газа. Ученые также разработали метод объединенного производства и транспортировки сжиженного газа, который может применяться в регионах без магистрального транспорта газа. Эта технология обеспечивает непрерывное газоснабжение и улучшает доступ потребителей к газовому топливу.
Эта разработка не только повысит эффективность использования сжиженного газа в различных отраслях, но также способствует развитию инженерного сервиса и энергетической инфраструктуры.