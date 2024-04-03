Саратовские ученые разработали цистерну для хранения сжиженного газа

Цистерна, которую запатентовали в России, представляет собой криогенный резервуар с особым внутренним устройством, предотвращающим конденсацию и утечки газа. Ученые также разработали метод объединенного производства и транспортировки сжиженного газа, который может применяться в регионах без магистрального транспорта газа. Эта технология обеспечивает непрерывное газоснабжение и улучшает доступ потребителей к газовому топливу.

Эта разработка не только повысит эффективность использования сжиженного газа в различных отраслях, но также способствует развитию инженерного сервиса и энергетической инфраструктуры.