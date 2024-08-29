Саратовские ученые разработали манжет для обогрева трубопроводов

Манжет предназначен для использования в инженерных системах, включая газовые баллоны и емкости с питьевой водой. Он поддерживает необходимую температуру, предотвращая проблемы, связанные с холодным сезоном. Устройство универсально, удобно в эксплуатации и соответствует современным требованиям безопасности, отметили в пресс-службе.

По словам Дмитрия Яковлева, автора проекта и ассистента кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ, новое решение заменяет традиционные методы обогрева, такие как открытый огонь и горячая вода. Универсальная конструкция манжета позволяет адаптироваться к различным диаметрам труб, обеспечивая эффективный и безопасный обогрев.