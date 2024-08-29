Саратовские ученые разработали манжет для обогрева трубопроводов

Опубликовано 29 августа 2024, 12:421 мин.
Саратовские ученые разработали манжет для обогрева трубопроводовОн предотвратит замерзание жидкостей
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали термостатический манжет для обогрева трубопроводов. Это устройство поможет предотвратить замерзание жидкостей в трубах и снизить риски коммунальных аварий.
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Манжет предназначен для использования в инженерных системах, включая газовые баллоны и емкости с питьевой водой. Он поддерживает необходимую температуру, предотвращая проблемы, связанные с холодным сезоном. Устройство универсально, удобно в эксплуатации и соответствует современным требованиям безопасности, отметили в пресс-службе.
По словам Дмитрия Яковлева, автора проекта и ассистента кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ, новое решение заменяет традиционные методы обогрева, такие как открытый огонь и горячая вода. Универсальная конструкция манжета позволяет адаптироваться к различным диаметрам труб, обеспечивая эффективный и безопасный обогрев.