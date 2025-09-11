В России
Опубликовано 11 сентября 2025, 21:20
1 мин.

Саратовские ученые разработали сверхпрочные покрытия для электроники

Новая технология укрепляет керамику для аэрокосмической отрасли
Специалисты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина создали новый метод нанесения металлических покрытий на техническую керамику. Разработка предназначена для использования в аэрокосмической отрасли, энергетике и микроэлектронике.
Технология позволяет проводить осаждение металла в условиях невысокого вакуума — при давлении в 250−750 раз ниже атмосферного. Процесс напыления занимает всего несколько минут, что значительно быстрее традиционных методов.

Экспериментальные результаты показали, что сцепление между металлом и керамикой в 3−8 раз превышает показатели покрытий, полученных классическими способами. При этом не требуется дополнительная высокотемпературная обработка.

Техническая керамика широко применяется в авиационных и ракетных двигателях, а также в микросхемах. Несмотря на высокую термостойкость, ее использование ограничивается хрупкостью и слабым сцеплением с металлами. Новая разработка способна устранить эти недостатки.

По словам руководителя проекта Александра Фомина, метод позволяет контролировать толщину металлического слоя с точностью до 0,3 микрометра. Технология считается перспективной для промышленного внедрения.