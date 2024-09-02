Саратовские ученые создали безопасные квантовые точки для лечения рака

Разработанные квантовые точки, не содержащие тяжелых металлов, имеют крайне малый размер, что позволяет им проникать в клетки и окрашивать их в различные цвета. Это открывает возможности для мониторинга и потенциального лечения опухолей, отметили в ведомстве.

Квантовые точки могут быть синтезированы в различных размерах, что влияет на их способность проникать в клетки и взаимодействовать с опухолями. Это позволяет исследовать, как размер частиц влияет на распространение и эффективность доставки лекарств.