Саратовские ученые создали безопасные квантовые точки для лечения рака

Опубликовано 02 сентября 2024, 11:591 мин.
Саратовские ученые создали безопасные квантовые точки для лечения ракаОни не содержат тяжелые металлы
В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что ученые из Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского совместно с коллегами из Университета Фудань в Шанхае разработали нетоксичные квантовые точки для лечения раковых опухолей. Эти наночастицы могут использоваться в качестве флюоресцентных меток для визуализации тканей.
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Разработанные квантовые точки, не содержащие тяжелых металлов, имеют крайне малый размер, что позволяет им проникать в клетки и окрашивать их в различные цвета. Это открывает возможности для мониторинга и потенциального лечения опухолей, отметили в ведомстве.
Квантовые точки могут быть синтезированы в различных размерах, что влияет на их способность проникать в клетки и взаимодействовать с опухолями. Это позволяет исследовать, как размер частиц влияет на распространение и эффективность доставки лекарств.