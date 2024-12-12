Саратовские ученые создали новую систему для лечения кожных заболеваний

Для лечения кожных воспалений часто используются глюкокортикостероиды (ГКС), которые оказывают противовоспалительное действие. Однако их длительное применение может вызвать побочные эффекты, такие как обострение хронических заболеваний. Чтобы минимизировать эти риски, ученые разработали новую форму лекарства с микроносителями, которые доставляют нужное количество препарата прямо к очагу воспаления, обеспечивая более мягкое и длительное воздействие.

Новая система использует бетаметазон дипропионат, популярный глюкокортикостероид. Препарат помещен в микроскопические частицы карбоната кальция, которые постепенно высвобождают действующее вещество. Поверхность этих частиц была дополнительно модифицирована с помощью полимерных покрытий, чтобы продлить время действия лекарства.

Использование таких систем адресной доставки позволяет увеличить локальную доступность препарата и снизить риск побочных эффектов, так как лекарство действует только в пораженной области, не влияя на здоровые ткани.