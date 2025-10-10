Саратовские ученые создали основу для бесконтактного глюкометра

Опубликовано 10 октября 2025, 23:551 мин.
Саратовские ученые создали основу для бесконтактного глюкометраУстройство анализирует глюкозу через пот
Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали технологию, которая в перспективе позволит измерять уровень глюкозы без забора крови. Это может решить проблему ежедневных болезненных проколов кожи для пациентов с диабетом.
© Ferra.ru
Сенсор создан из гибкого и дышащего материала, покрытого наночастицами серебра, которые усиливают сигнал от молекул глюкозы. Для повышения точности поверхность сенсора покрыта ферментом глюкозооксидазой, реагирующим на глюкозу.
Метод был успешно протестирован на водных растворах и искусственном поте в концентрациях, соответствующих норме и тяжелой гипергликемии. При обработке данных с помощью машинного обучения точность измерений достигла 93,8%.
Ключевым преимуществом новой разработки является ее неинвазивность — анализ проводится по поту на поверхности кожи. Сенсор обладает гибкостью, воздухопроницаемостью и низкой аллергенностью.