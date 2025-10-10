Саратовские ученые создали основу для бесконтактного глюкометра

Сенсор создан из гибкого и дышащего материала, покрытого наночастицами серебра, которые усиливают сигнал от молекул глюкозы. Для повышения точности поверхность сенсора покрыта ферментом глюкозооксидазой, реагирующим на глюкозу.

Метод был успешно протестирован на водных растворах и искусственном поте в концентрациях, соответствующих норме и тяжелой гипергликемии. При обработке данных с помощью машинного обучения точность измерений достигла 93,8%.

Ключевым преимуществом новой разработки является ее неинвазивность — анализ проводится по поту на поверхности кожи. Сенсор обладает гибкостью, воздухопроницаемостью и низкой аллергенностью.