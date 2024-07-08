В России
Опубликовано 08 июля 2024, 13:11
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Саратовские ученые создали ПО для ускоренной поверки точности измерений

Оно оснащено модулем машинного зрения
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина сообщили о создании программного обеспечения (ПО), которое ускоряет и автоматизирует процесс проверки точности средств измерений. Оно также пригодно для обучения специалистов-метрологов.
Саратовские ученые создали ПО для ускоренной поверки точности измерений

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Автоматизация поверки включает набор операций для подтверждения соответствия приборов метрологическим требованиям. Программное обеспечение обрабатывает результаты измерений и формирует протокол поверки, сопровождая процесс подробными инструкциями по коммутации и настройке оборудования, добавили в пресс-службе.

Проведение поверки обязательно в таких сферах, как здравоохранение и безопасность. В СГТУ отметили важность своевременности поверки для точности приборов.

В Пресс-службе отметили, что ПО отличается универсальностью, наличием модуля машинного зрения и возможностью создания скриптов поверки без участия IT-специалиста. Например, поверка цифрового осциллографа вручную занимает около часа, а в автоматическом режиме — всего 20 минут.