Саратовские ученые создали ПО для ускоренной поверки точности измерений

Автоматизация поверки включает набор операций для подтверждения соответствия приборов метрологическим требованиям. Программное обеспечение обрабатывает результаты измерений и формирует протокол поверки, сопровождая процесс подробными инструкциями по коммутации и настройке оборудования, добавили в пресс-службе.

Проведение поверки обязательно в таких сферах, как здравоохранение и безопасность. В СГТУ отметили важность своевременности поверки для точности приборов.

В Пресс-службе отметили, что ПО отличается универсальностью, наличием модуля машинного зрения и возможностью создания скриптов поверки без участия IT-специалиста. Например, поверка цифрового осциллографа вручную занимает около часа, а в автоматическом режиме — всего 20 минут.