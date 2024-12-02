Саратовские ученые создали программу для выявления дефектов в 3D-конструкциях

Опубликовано 02 декабря 2024, 18:561 мин.
Саратовские ученые создали программу для выявления дефектов в 3D-конструкцияхРазработка улучшит контроль качества в промышленности
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программное обеспечение, которое помогает обнаруживать дефекты в промышленных изделиях. Новая технология позволяет находить трещины, полости, щели и включения из разнородных материалов в 3D-конструкциях.
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Программа использует математический алгоритм для анализа дефектов и их влияния на напряженно-деформированное состояние конструкции. Такие дефекты могут возникать как во время производства, так и в процессе эксплуатации изделий. Их своевременное выявление помогает предотвратить изменения в режимах работы конструкций или их разрушение.
По словам одного из авторов разработки, профессора Вадима Крысько, технология имеет широкий спектр применения. Она может быть использована в аэрокосмической, автомобильной, биомедицинской, химической и ядерной промышленности, где высокие требования к качеству и безопасности конструкций.