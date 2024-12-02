Саратовские ученые создали программу для выявления дефектов в 3D-конструкциях

Программа использует математический алгоритм для анализа дефектов и их влияния на напряженно-деформированное состояние конструкции. Такие дефекты могут возникать как во время производства, так и в процессе эксплуатации изделий. Их своевременное выявление помогает предотвратить изменения в режимах работы конструкций или их разрушение.

По словам одного из авторов разработки, профессора Вадима Крысько, технология имеет широкий спектр применения. Она может быть использована в аэрокосмической, автомобильной, биомедицинской, химической и ядерной промышленности, где высокие требования к качеству и безопасности конструкций.