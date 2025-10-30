Саратовские ученые улучшили материал для сердечных клапанов

Новое покрытие состоит из наноструктурированной керамики на основе диоксида кремния и оксида хрома. Оптимальные характеристики демонстрируют образцы толщиной от 140 до 360 нанометров с размером частиц около 60 нанометров. Материал отличается низкой пористостью, гладкой поверхностью и повышенной твердостью.

Лабораторные испытания подтвердили, что разработка превосходит традиционные материалы УСБ-15 и Y-TZP по износостойкости, микротвердости и гидрофобным свойствам. Оксидные керамики биологически инертны и не оказывают токсического воздействия на организм человека.

Актуальность работы обусловлена ограниченным сроком службы современных кардиопротезов, который составляет 25−30 лет. Компоненты клапанов постоянно испытывают циклические нагрузки, что требует улучшения их эксплуатационных характеристик. Исследование проводилось под руководством заведующего кафедрой Александра Фомина.