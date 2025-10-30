В России
Опубликовано 30 октября 2025, 18:31
1 мин.

Саратовские ученые улучшили материал для сердечных клапанов

Нанопокрытие увеличит срок службы протезов
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, ученые вуза разработали перспективный материал для покрытия искусственных сердечных клапанов. Инновационное решение направлено на повышение износостойкости медицинских имплантатов.
Новое покрытие состоит из наноструктурированной керамики на основе диоксида кремния и оксида хрома. Оптимальные характеристики демонстрируют образцы толщиной от 140 до 360 нанометров с размером частиц около 60 нанометров. Материал отличается низкой пористостью, гладкой поверхностью и повышенной твердостью.

Лабораторные испытания подтвердили, что разработка превосходит традиционные материалы УСБ-15 и Y-TZP по износостойкости, микротвердости и гидрофобным свойствам. Оксидные керамики биологически инертны и не оказывают токсического воздействия на организм человека.

Актуальность работы обусловлена ограниченным сроком службы современных кардиопротезов, который составляет 25−30 лет. Компоненты клапанов постоянно испытывают циклические нагрузки, что требует улучшения их эксплуатационных характеристик. Исследование проводилось под руководством заведующего кафедрой Александра Фомина.