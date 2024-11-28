Саратовские ученые улучшили материалы для Арктики

Полимерные композиционные материалы широко применяются в авиастроении, строительстве и энергетике, но при низких температурах они часто теряют прочность и становятся хрупкими. Это особенно важно для применения в Арктике, где температурные колебания могут достигать от -50 до +50 градусов Цельсия.

Новая технология включает в себя использование СВЧ-обработки для упрочнения полимерных материалов, в частности, полиамида. Это позволяет значительно повысить прочность композитов, их термостойкость и устойчивость к перепадам температур.

По словам авторов исследования, применение СВЧ-обработки повышает прочность материалов при растяжении в среднем на 12%. Также удалось снизить потерю прочности при низких температурах, что делает композиты гораздо более устойчивыми и долговечными.