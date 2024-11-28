В России
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:25
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Саратовские ученые улучшили материалы для Арктики

Новая технология повысит прочность композитов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю. А. разработали технологию, которая улучшает качество полимерных композиционных материалов, предназначенных для работы в условиях сурового арктического климата. Технология может быть использована при производстве морских платформ, трубопроводов и емкостей для хранения жидкостей и топлива.
Саратовские ученые улучшили материалы для Арктики

© Ferra.ru

Полимерные композиционные материалы широко применяются в авиастроении, строительстве и энергетике, но при низких температурах они часто теряют прочность и становятся хрупкими. Это особенно важно для применения в Арктике, где температурные колебания могут достигать от -50 до +50 градусов Цельсия.

Новая технология включает в себя использование СВЧ-обработки для упрочнения полимерных материалов, в частности, полиамида. Это позволяет значительно повысить прочность композитов, их термостойкость и устойчивость к перепадам температур.

По словам авторов исследования, применение СВЧ-обработки повышает прочность материалов при растяжении в среднем на 12%. Также удалось снизить потерю прочности при низких температурах, что делает композиты гораздо более устойчивыми и долговечными.