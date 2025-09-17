Саратовские учёные предложили экономичный метод модернизации газовых сетей

По их данным, переход на полимерные трубы позволяет снизить расходы на 25−30% по сравнению со стальными аналогами. Экономия достигается за счёт уменьшения аварийности, вызванной коррозией, а также благодаря упрощённой технологии укладки и меньшему весу материалов.

Важным преимуществом новой технологии является её экологичность. Использование полиэтиленовых труб сокращает выбросы углекислого газа на 40% по сравнению с традиционными стальными трубопроводами. Это достигается за счёт отказа от сварки, уменьшения объёма земляных работ и снижения энергопотребления при производстве.

Научный анализ подтвердил целесообразность применения таких труб при модернизации коммунальных сетей. Испытания включали проверку устойчивости к внутреннему давлению, температурным деформациям и внешним воздействиям.

Разработка саратовских учёных может найти применение в программах модернизации газовой инфраструктуры.