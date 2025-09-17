В России
Саратовские учёные предложили экономичный метод модернизации газовых сетей

Полиэтиленовые трубы снижают затраты на 30% и служат 50 лет
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, что учёные вуза предложили использовать армированные полиэтиленовые трубы для модернизации газораспределительных сетей. Исследования показали, что такие трубы выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки и обеспечивают срок службы до 50 лет.
По их данным, переход на полимерные трубы позволяет снизить расходы на 25−30% по сравнению со стальными аналогами. Экономия достигается за счёт уменьшения аварийности, вызванной коррозией, а также благодаря упрощённой технологии укладки и меньшему весу материалов.

Важным преимуществом новой технологии является её экологичность. Использование полиэтиленовых труб сокращает выбросы углекислого газа на 40% по сравнению с традиционными стальными трубопроводами. Это достигается за счёт отказа от сварки, уменьшения объёма земляных работ и снижения энергопотребления при производстве.

Научный анализ подтвердил целесообразность применения таких труб при модернизации коммунальных сетей. Испытания включали проверку устойчивости к внутреннему давлению, температурным деформациям и внешним воздействиям.

Разработка саратовских учёных может найти применение в программах модернизации газовой инфраструктуры.

