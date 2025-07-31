Саратовские учёные создали дешёвый способ очистки сточных вод

В отличие от существующих методов, новая разработка использует сорбент — полититанат калия. Он не только очищает воду от вредных примесей, но и позволяет повторно использовать полученные продукты для фильтрации других загрязнений. Это делает технологию более выгодной по сравнению с традиционными способами.

Особое внимание учёные уделили очистке отработанных растворов после никелирования. В ходе экспериментов они изучали, как количество сорбента, время обработки и уровень кислотности влияют на эффективность удаления никеля.

Как пояснили в университете, тяжёлые металлы особенно опасны для экологии, поскольку не разлагаются и накапливаются в живых организмах. Новая технология может помочь решить эту проблему без больших затрат на утилизацию отходов.