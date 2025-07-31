В России
Опубликовано 31 июля 2025, 23:33
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Саратовские учёные создали дешёвый способ очистки сточных вод

Новый метод эффективно удаляет тяжёлые металлы
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина сообщили, что ученые вуза разработали экономичный способ очистки промышленных сточных вод. Технология особенно эффективна для удаления тяжёлых металлов, которые поступают в водоёмы с отходами металлургических и химических предприятий.
Саратовские учёные создали дешёвый способ очистки сточных вод

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В отличие от существующих методов, новая разработка использует сорбент — полититанат калия. Он не только очищает воду от вредных примесей, но и позволяет повторно использовать полученные продукты для фильтрации других загрязнений. Это делает технологию более выгодной по сравнению с традиционными способами.

Особое внимание учёные уделили очистке отработанных растворов после никелирования. В ходе экспериментов они изучали, как количество сорбента, время обработки и уровень кислотности влияют на эффективность удаления никеля.

Как пояснили в университете, тяжёлые металлы особенно опасны для экологии, поскольку не разлагаются и накапливаются в живых организмах. Новая технология может помочь решить эту проблему без больших затрат на утилизацию отходов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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